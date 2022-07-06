https://ria.ru/20220706/posolstvo-1800654261.html

Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве - РИА Новости, 06.07.2022

Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:03

2022-07-06T13:03

2022-07-06T13:27

донецкая народная республика

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Двенадцатого июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал он. Зайцев добавил, что на торжественный прием приглашены представители руководства РФ, РПЦ, дипкорпуса и российских общественно-политических кругов.Ранее в пресс-службе МИД ДНР отмечали, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".

https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии