https://ria.ru/20220706/posolstvo-1800654261.html
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:03
2022-07-06T13:03
2022-07-06T13:27
донецкая народная республика
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Двенадцатого июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал он. Зайцев добавил, что на торжественный прием приглашены представители руководства РФ, РПЦ, дипкорпуса и российских общественно-политических кругов.Ранее в пресс-службе МИД ДНР отмечали, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии
13:03 06.07.2022 (обновлено: 13:27 06.07.2022)
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве в Грохольском переулке 12 июля