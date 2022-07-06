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Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве - РИА Новости, 06.07.2022
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Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:03
2022-07-06T13:27
донецкая народная республика
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Двенадцатого июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал он. Зайцев добавил, что на торжественный прием приглашены представители руководства РФ, РПЦ, дипкорпуса и российских общественно-политических кругов.Ранее в пресс-службе МИД ДНР отмечали, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
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донецкая народная республика, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии
13:03 06.07.2022 (обновлено: 13:27 06.07.2022)
 
Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве

Лавров примет участие в открытии посольства ДНР в Москве в Грохольском переулке 12 июля

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, в Грохольском переулке, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
"Двенадцатого июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2", - сказал он. Зайцев добавил, что на торжественный прием приглашены представители руководства РФ, РПЦ, дипкорпуса и российских общественно-политических кругов.
Ранее в пресс-службе МИД ДНР отмечали, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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