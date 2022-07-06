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В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
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В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда
В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда
Литва оказалась посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград, заявил в колонке для Lidovky журналист Збынек Петрачек. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:25
2022-07-06T02:34
в мире
литва
калининград
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
збынек петрачек
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Литва оказалась посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград, заявил в колонке для Lidovky журналист Збынек Петрачек.Он напомнил, что согласно сообщениям западных СМИ, ЕС склоняется к компромиссному решению проблемы.Он также добавил, что разрешение ситуации вокруг Калининграда вернет мир к правилам холодной войны, а именно к ситуации, когда Запад мог свободно снабжать окруженный соцлагерем Западный Берлин. По мнению Петрачека, сейчас в таком же положении окажется и российский регион, находящийся среди территорий членов НАТО.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220704/alikhanov-1799983657.html
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в мире, литва, калининград, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, збынек петрачек
02:25 06.07.2022 (обновлено: 02:34 06.07.2022)
 
В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

Журналист Петрачек: Литва оказалась посмешищем из-за реакции ЕС на блокаду Калининграда

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Литва оказалась посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград, заявил в колонке для Lidovky журналист Збынек Петрачек.
Он напомнил, что согласно сообщениям западных СМИ, ЕС склоняется к компромиссному решению проблемы.
"Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского Союза и к транзиту через свою территорию. <…> У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит", — написал Петрачек.
Он также добавил, что разрешение ситуации вокруг Калининграда вернет мир к правилам холодной войны, а именно к ситуации, когда Запад мог свободно снабжать окруженный соцлагерем Западный Берлин. По мнению Петрачека, сейчас в таком же положении окажется и российский регион, находящийся среди территорий членов НАТО.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 02:31
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В миреЛитваКалининградРоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЗбынек Петрачек
 
 
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