https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html

В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022

В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

Литва оказалась посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград, заявил в колонке для Lidovky журналист Збынек Петрачек. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T02:25

2022-07-06T02:25

2022-07-06T02:34

в мире

литва

калининград

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

збынек петрачек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_72198d8393c76eb5fef38da633506303.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Литва оказалась посмешищем из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград, заявил в колонке для Lidovky журналист Збынек Петрачек.Он напомнил, что согласно сообщениям западных СМИ, ЕС склоняется к компромиссному решению проблемы.Он также добавил, что разрешение ситуации вокруг Калининграда вернет мир к правилам холодной войны, а именно к ситуации, когда Запад мог свободно снабжать окруженный соцлагерем Западный Берлин. По мнению Петрачека, сейчас в таком же положении окажется и российский регион, находящийся среди территорий членов НАТО.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220704/alikhanov-1799983657.html

https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800364487.html

литва

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, калининград, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, збынек петрачек