11:15 06.07.2022 (обновлено: 11:45 06.07.2022)
Медведев назвал попытки США расследовать действия России лаем
Медведев: США заходятся отвратительным лаем из-за связанных рук в отношении России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится - но "псы войны" и сами это понимают, вот и заходятся "отвратительным лаем", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твердо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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