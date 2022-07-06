https://ria.ru/20220706/politika-1800617627.html

Медведев назвал попытки США расследовать действия России лаем

Медведев назвал попытки США расследовать действия России лаем - РИА Новости, 06.07.2022

Медведев назвал попытки США расследовать действия России лаем

Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится - но "псы войны"... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:15

2022-07-06T11:15

2022-07-06T11:45

в мире

россия

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Показательный процесс против России собираются устроить те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится - но "псы войны" и сами это понимают, вот и заходятся "отвратительным лаем", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html

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в мире, россия, дмитрий медведев, сша