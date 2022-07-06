https://ria.ru/20220706/pokhudenie-1800415700.html

"Правда тела". Зачем худеют "худые" и когда надо остановиться

"Правда тела". Зачем худеют "худые" и когда надо остановиться - РИА Новости, 06.07.2022

"Правда тела". Зачем худеют "худые" и когда надо остановиться

"Да от тебя уже ничего не осталось", "посмотри на себя – одна кожа да кости", "заканчивай худеть, ты что-то слишком увлекся". Похудевшие люди часто слышат такие "комплименты" – от родных, друзей и даже дальних знакомых. Можно ли так бесцеремонно комментировать чужую внешность и как понять, что увлечение похудением зашло слишком далеко.

2022-07-06T12:00

2022-07-06T12:00

2022-07-06T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

питание

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"Правда тела". Зачем худеют "худые" и когда надо остановиться "Да от тебя уже ничего не осталось", "посмотри на себя – одна кожа да кости", "заканчивай худеть, ты что-то слишком увлекся". Похудевшие и сменившие образ жизни люди часто слышат такие "комплименты" – от родных, друзей и даже дальних знакомых. Можно ли так бесцеремонно комментировать чужую внешность, что делать с непрошенными советами и как понять, что увлечение похудением действительно зашло слишком далеко. audio/mpeg

"Правда тела". Зачем худеют "худые" и когда надо остановиться "Да от тебя уже ничего не осталось", "посмотри на себя – одна кожа да кости", "заканчивай худеть, ты что-то слишком увлекся". Похудевшие и сменившие образ жизни люди часто слышат такие "комплименты" – от родных, друзей и даже дальних знакомых. Можно ли так бесцеремонно комментировать чужую внешность, что делать с непрошенными советами и как понять, что увлечение похудением действительно зашло слишком далеко. audio/mpeg

Как отличить здоровое желание похудеть от психического расстройства, а правильную мотивацию - от тревожной, когда стоит обратиться за помощью к специалистам, и почему нервная анорексия не зависит от цифр на весах - обсуждаем с автором книг по психологии питания, психологом, магистром Манчестерского университета Евгенией Меглинской. 2:22 – как распознать нервную анорексию3:30 – "Чувства стыда и отвращения не дают остановиться"4:35 – инструменты для проверки себя6:00 – откуда взялся недостижимый стандарт красоты7:00 – как появляется непринятие своего тела9:12 – правильные цели для похудения13:03 – как вежливо (или нет) ответить на непрошенные советы13:40 – симптомы: как кричит организм15:30 – что такое здоровая мотивация16:50 – как тактично спросить человека о его здоровье21:00 – а я точно правильно худею? у кого узнать?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио