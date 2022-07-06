https://ria.ru/20220706/pogoda-1800686525.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:48
2022-07-06T14:48
2022-07-06T19:40
погода
общество
москва
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозам синоптиков, после 14:30 и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 метров в секунду. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.Накануне, во вторник, сильный ветер в столице повалил 17 деревьев.
https://ria.ru/20220706/pogoda-1800573245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, общество, москва
14:48 06.07.2022 (обновлено: 19:40 06.07.2022)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичей призвали быть внимательными из-за прогнозируемого усиления ветра и грозы
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"По прогнозам синоптиков, после 14:30 и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 метров в секунду. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
Накануне, во вторник, сильный ветер в столице повалил 17 деревьев.