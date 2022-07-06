https://ria.ru/20220706/pogoda-1800686525.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 06.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:48

2022-07-06T14:48

2022-07-06T19:40

погода

общество

москва

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозам синоптиков, после 14:30 и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 метров в секунду. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.Накануне, во вторник, сильный ветер в столице повалил 17 деревьев.

https://ria.ru/20220706/pogoda-1800573245.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, общество, москва