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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 06.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду
Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:48
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погода
общество
москва
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозам синоптиков, после 14:30 и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 метров в секунду. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.Накануне, во вторник, сильный ветер в столице повалил 17 деревьев.
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погода, общество, москва
14:48 06.07.2022 (обновлено: 19:40 06.07.2022)
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Москвичей призвали быть внимательными из-за прогнозируемого усиления ветра и грозы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется быть внимательными на улице из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По прогнозам синоптиков, после 14:30 и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 метров в секунду. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
Накануне, во вторник, сильный ветер в столице повалил 17 деревьев.
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