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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 06.07.2022
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Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду
Переменная облачность, дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:49
2022-07-06T07:49
александр синенков
общество
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, при грозе станет порывистым. Атмосферное давление немного понизится и составит к вечеру 746 миллиметров ртутного столба.
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александр синенков, общество, погода, москва, центр "фобос"
07:49 06.07.2022
 

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице плюс 27-29 градусов, по Московской области плюс 25-30 градусов", - рассказал Синенков.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, при грозе станет порывистым. Атмосферное давление немного понизится и составит к вечеру 746 миллиметров ртутного столба.
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