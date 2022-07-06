https://ria.ru/20220706/pogoda-1800569919.html

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду - РИА Новости, 06.07.2022

Москвичам рассказали, какая погода ждет их в среду

Переменная облачность, дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:49

2022-07-06T07:49

2022-07-06T07:49

александр синенков

общество

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидают москвичей в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, при грозе станет порывистым. Атмосферное давление немного понизится и составит к вечеру 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220703/pogoda-1799852915.html

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александр синенков, общество, погода, москва, центр "фобос"