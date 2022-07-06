https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800798598.html
В ДНР погибли трое военных
В ДНР погибли трое военных - РИА Новости, 06.07.2022
В ДНР погибли трое военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военных республики погибли при исполнении воинского долга, еще 11 получили ранения. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:07
2022-07-06T20:07
2022-07-06T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военных республики погибли при исполнении воинского долга, еще 11 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло трое и 11 защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В ДНР погибли трое военных
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных, еще 11 пострадали