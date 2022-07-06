https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800798598.html

В ДНР погибли трое военных

В ДНР погибли трое военных - РИА Новости, 06.07.2022

В ДНР погибли трое военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военных республики погибли при исполнении воинского долга, еще 11 получили ранения. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:07

2022-07-06T20:07

2022-07-06T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792560968_0:310:2895:1938_1920x0_80_0_0_4b4aeacc014e9f2a20b52051ab20f02a.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что трое военных республики погибли при исполнении воинского долга, еще 11 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло трое и 11 защитников Донецкой Народной Республики получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика