https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800783965.html
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку - РИА Новости, 06.07.2022
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку
Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:47
2022-07-06T18:47
2022-07-06T18:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ипотека
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Оформить льготную ипотеку могут ИТ-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома."У нас в Подмосковье порядка 28 тысяч ИТ-специалистов. Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе, с момента запуска программы в Подмосковье по льготной ипотеке для ИТ-специалистов было заключено 86 кредитных договоров на сумму почти 700 миллионов рублей, выдано 74 займа на 566 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, ипотека
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Оформить льготную ипотеку могут ИТ-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.
"У нас в Подмосковье
порядка 28 тысяч ИТ-специалистов. Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.
Как отметили в пресс-службе, с момента запуска программы в Подмосковье по льготной ипотеке для ИТ-специалистов было заключено 86 кредитных договоров на сумму почти 700 миллионов рублей, выдано 74 займа на 566 миллионов рублей.