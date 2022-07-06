Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800783965.html
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку - РИА Новости, 06.07.2022
Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку
Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:47
2022-07-06T18:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Оформить льготную ипотеку могут ИТ-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома."У нас в Подмосковье порядка 28 тысяч ИТ-специалистов. Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе, с момента запуска программы в Подмосковье по льготной ипотеке для ИТ-специалистов было заключено 86 кредитных договоров на сумму почти 700 миллионов рублей, выдано 74 займа на 566 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_161:0:1018:643_1920x0_80_0_0_6501db4ff51862fd0b04a217b75e81c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, ипотека
18:47 06.07.2022
 

Воробьев: ИТ-специалисты Подмосковья подали 950 заявок на льготную ипотеку

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 950 заявок поступило от ИТ-специалистов Московской области с середины мая на участие в программе льготной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Оформить льготную ипотеку могут ИТ-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.
Обновленный лифт - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 15:11Новости Подмосковья
Более 12 тысяч лифтов заменили в Подмосковье с 2014 года
"У нас в Подмосковье порядка 28 тысяч ИТ-специалистов. Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе, с момента запуска программы в Подмосковье по льготной ипотеке для ИТ-специалистов было заключено 86 кредитных договоров на сумму почти 700 миллионов рублей, выдано 74 займа на 566 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала