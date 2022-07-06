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Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО - РИА Новости, 06.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800654817.html
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО - РИА Новости, 06.07.2022
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:06
2022-07-06T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
земельные участки
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в сообщении пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."В ходе обследований по итогам шести месяцев установлено, что в Московской области устранено более 10 тысяч нарушений, зафиксированных в предыдущие годы", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.Согласно справке ведомства с начала 2022 года было устранено 1,2 тысячи самозахватов земель, выявленного в предыдущие годы, а также 3,6 тысяч нарушений по целевому назначению использования участков.
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московская область (подмосковье), земельные участки
13:06 06.07.2022
 

Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЗемельные участки. Архивное фото
Земельные участки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Земельные участки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в сообщении пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
"В ходе обследований по итогам шести месяцев установлено, что в Московской области устранено более 10 тысяч нарушений, зафиксированных в предыдущие годы", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.
Строящийся жилой комплекс в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:59Новости Подмосковья
Ввод жилья в Подмосковье вырос в два раза
Согласно справке ведомства с начала 2022 года было устранено 1,2 тысячи самозахватов земель, выявленного в предыдущие годы, а также 3,6 тысяч нарушений по целевому назначению использования участков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Земельные участки
 
 
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