https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800654817.html

Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО

Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО - РИА Новости, 06.07.2022

Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО

Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:06

2022-07-06T13:06

2022-07-06T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

земельные участки

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в сообщении пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."В ходе обследований по итогам шести месяцев установлено, что в Московской области устранено более 10 тысяч нарушений, зафиксированных в предыдущие годы", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.Согласно справке ведомства с начала 2022 года было устранено 1,2 тысячи самозахватов земель, выявленного в предыдущие годы, а также 3,6 тысяч нарушений по целевому назначению использования участков.

https://realty.ria.ru/20220704/zhile-1800077221.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), земельные участки