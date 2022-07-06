https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800654817.html
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО - РИА Новости, 06.07.2022
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранили в МО
Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:06
2022-07-06T13:06
2022-07-06T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
земельные участки
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Почти 10 тысяч нарушений земельного законодательства устранено в Московской области с начала года, что сопоставимо с показателями за весь 2021 год, говорится в сообщении пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."В ходе обследований по итогам шести месяцев установлено, что в Московской области устранено более 10 тысяч нарушений, зафиксированных в предыдущие годы", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.Согласно справке ведомства с начала 2022 года было устранено 1,2 тысячи самозахватов земель, выявленного в предыдущие годы, а также 3,6 тысяч нарушений по целевому назначению использования участков.
https://realty.ria.ru/20220704/zhile-1800077221.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), земельные участки