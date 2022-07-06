https://ria.ru/20220706/plennye-1800764551.html
Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине
Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине - РИА Новости, 06.07.2022
Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине
Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила в Международный комитет Красного Креста и мониторинговую миссию... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
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здоровье - общество
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила в Международный комитет Красного Креста и мониторинговую миссию ООН по правам человека о фактах избиений и унижений пленных на Украине.Ранее уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."После общения с нашими военными стало очевидно, что условия, в которых они содержались в украинских следственных изоляторах, не соответствуют стандартам, установленным нормами международного гуманитарного права. Все они подвергались унижению и избиениям, на них оказывалось психологическое давление, у многих отобрали в качестве "трофея" личные документы (военный билет и паспорт)", - рассказала Сердюкова РИА Новости после встречи с вернувшимися из украинского плена.Она уточнила, что в настоящий момент военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь и помощь в восстановлении документов."Мною, как правозащитником, соответствующая информация о нарушении военно-политическим руководством Украины норм международного гуманитарного права направлена в Международный комитет Красного Креста и Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине", - сообщила Сердюкова.
https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, виктория сердюкова, луганская народная республика, украина, оон, россия
Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине
Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила в МККК и ООН об избиениях и унижениях пленных на Украине
ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила в Международный комитет Красного Креста и мониторинговую миссию ООН по правам человека о фактах избиений и унижений пленных на Украине.
Ранее уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова
сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР
освобождены в результате обмена пленными между Россией
и Украиной
. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР
и ЛНР.
"После общения с нашими военными стало очевидно, что условия, в которых они содержались в украинских следственных изоляторах, не соответствуют стандартам, установленным нормами международного гуманитарного права. Все они подвергались унижению и избиениям, на них оказывалось психологическое давление, у многих отобрали в качестве "трофея" личные документы (военный билет и паспорт)", - рассказала Сердюкова РИА Новости после встречи с вернувшимися из украинского плена.
Она уточнила, что в настоящий момент военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь и помощь в восстановлении документов.
"Мною, как правозащитником, соответствующая информация о нарушении военно-политическим руководством Украины норм международного гуманитарного права направлена в Международный комитет Красного Креста и Мониторинговую миссию ООН
по правам человека на Украине", - сообщила Сердюкова.