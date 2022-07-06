https://ria.ru/20220706/plennye-1800764551.html

Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине

Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине - РИА Новости, 06.07.2022

Омбудсмен ЛНР сообщила в МККК и ООН об избиениях пленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила в Международный комитет Красного Креста и мониторинговую миссию... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:51

2022-07-06T17:51

2022-07-06T17:51

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здоровье - общество

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 6 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила в Международный комитет Красного Креста и мониторинговую миссию ООН по правам человека о фактах избиений и унижений пленных на Украине.Ранее уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сообщила РИА Новости, что более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего России с целью сохранения жизни и здоровья российских военных и бойцов ДНР и ЛНР."После общения с нашими военными стало очевидно, что условия, в которых они содержались в украинских следственных изоляторах, не соответствуют стандартам, установленным нормами международного гуманитарного права. Все они подвергались унижению и избиениям, на них оказывалось психологическое давление, у многих отобрали в качестве "трофея" личные документы (военный билет и паспорт)", - рассказала Сердюкова РИА Новости после встречи с вернувшимися из украинского плена.Она уточнила, что в настоящий момент военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь и помощь в восстановлении документов."Мною, как правозащитником, соответствующая информация о нарушении военно-политическим руководством Украины норм международного гуманитарного права направлена в Международный комитет Красного Креста и Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине", - сообщила Сердюкова.

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, виктория сердюкова, луганская народная республика, украина, оон, россия