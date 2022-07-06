https://ria.ru/20220706/pismo-1800682963.html

Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании

Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании - РИА Новости, 06.07.2022

Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании

Член британского парламента от Консервативной партии Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и призвал... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:38

2022-07-06T14:38

2022-07-06T14:38

в мире

саджид джавид

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Член британского парламента от Консервативной партии Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и призвал пересмотреть внутрипартийные правила, чтобы вынести на обсуждение вопрос нового вотума недоверия главе правительства.Скидмор отметил, что если бы члены парламента знали о ситуации на момент проведения вотума недоверия в прошлом месяце, результаты голосования были бы совсем другими. Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.Ранее СМИ писали, что Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал.На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс и министр по делам школ Робин Уолкер. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.

https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800534843.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, саджид джавид