https://ria.ru/20220706/pismo-1800682963.html
Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании
Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании - РИА Новости, 06.07.2022
Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании
Член британского парламента от Консервативной партии Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и призвал... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:38
2022-07-06T14:38
2022-07-06T14:38
в мире
саджид джавид
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Член британского парламента от Консервативной партии Крис Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и призвал пересмотреть внутрипартийные правила, чтобы вынести на обсуждение вопрос нового вотума недоверия главе правительства.Скидмор отметил, что если бы члены парламента знали о ситуации на момент проведения вотума недоверия в прошлом месяце, результаты голосования были бы совсем другими. Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.Ранее СМИ писали, что Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал.На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс и министр по делам школ Робин Уолкер. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.
https://ria.ru/20220705/dzhonson-1800534843.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саджид джавид
Однопартиец Джонсона подписал письмо о недоверии премьеру Великобритании
Однопартиец Джонсона Скидмор подписал письмо о недоверии премьер-министру Великобритании
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Член британского парламента от Консервативной партии Крис Скидмор подписал
письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и призвал пересмотреть внутрипартийные правила, чтобы вынести на обсуждение вопрос нового вотума недоверия главе правительства.
"Я больше не доверяю премьер-министру руководить Консервативной партией… Поэтому сейчас очень важно, чтобы Комитет 1922 (руководящий комитет партии - ред.) пересмотрел правила, которые не позволяют провести новый вотум недоверия. Премьер-министр ясно дал понять, что он не изменится. Поэтому пришло время сменить премьер-министра", - говорится в письме, опубликованном в Twitter.
Скидмор отметил, что если бы члены парламента знали о ситуации на момент проведения вотума недоверия в прошлом месяце, результаты голосования были бы совсем другими. Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.
Ранее СМИ писали, что Джонсон знал о сообщениях о сексуальных домогательствах со стороны экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, назначая его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя представитель кабмина это опровергал.
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид
, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс и министр по делам школ Робин Уолкер. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.