09:15 06.07.2022 (обновлено: 17:17 06.07.2022)
Алиханов рассказал о решении вопроса субсидирования морских перевозок
Алиханов: вопрос субсидирования морских перевозок в Калининград нужно решать отдельно
Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Вопрос субсидирования морских перевозок из "большой России" в Калининград нужно будет решать вне зависимости от решения ситуации с ограничением транзита грузов через Литву, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.
Двадцать девятого июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д.
Алиханов сообщал, что первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил Минтрансу подготовить и внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения тарифа морских перевозок к уровню 10.01 (железнодорожного тарифа).
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что вопрос конкурентоспособности грузоперевозок между Калининградской областью и остальной Россией становится жизненно важным для самого западного региона страны, для его решения нужны дотации.
"Это, скорее, больше интерес Росморпорта и "Оборонлогистики" ("Оборонлогистика - компания транспортно-логистических услуг в структуре министерства обороны РФ), но мы тоже исходим из того, что этот вопрос нужно решить, потому что никакое повышение тарифа для нас неприемлемо в текущей ситуации", - заявил Алиханов, отвечая на вопрос о том, как будет решаться проблема субсидирования морских перевозок в Калининград из других городов России, если будет восстановлен автомобильный и железнодорожный транзит грузов через Литву.
По словам губернатора, вопрос субсидирования морских перевозок находится на контроле у первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.