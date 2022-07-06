https://ria.ru/20220706/perevozki-1800582094.html

Алиханов рассказал о решении вопроса субсидирования морских перевозок

Алиханов рассказал о решении вопроса субсидирования морских перевозок - РИА Новости, 06.07.2022

Алиханов рассказал о решении вопроса субсидирования морских перевозок

Вопрос субсидирования морских перевозок из "большой России" в Калининград нужно будет решать вне зависимости от решения ситуации с ограничением транзита грузов... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:15

2022-07-06T09:15

2022-07-06T17:17

россия

калининград

калининградская область

антон алиханов

литва

евросоюз

росморпорт

еврокомиссия

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Вопрос субсидирования морских перевозок из "большой России" в Калининград нужно будет решать вне зависимости от решения ситуации с ограничением транзита грузов через Литву, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.Двадцать девятого июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д.Алиханов сообщал, что первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил Минтрансу подготовить и внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения тарифа морских перевозок к уровню 10.01 (железнодорожного тарифа).Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что вопрос конкурентоспособности грузоперевозок между Калининградской областью и остальной Россией становится жизненно важным для самого западного региона страны, для его решения нужны дотации.По словам губернатора, вопрос субсидирования морских перевозок находится на контроле у первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800575518.html

https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800364487.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, евросоюз, росморпорт, еврокомиссия, санкции в отношении россии, андрей белоусов, борис титов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)