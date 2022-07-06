Спикер парламента Крыма выступил за однопартийную систему для России
Спикер парламента Крыма Константинов предложил перейти к однопартийной системе
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил подумать о переходе в России к однопартийной системе власти, которую он считает более подходящей для развития страны и "нашей ментальности".
"Как вариант дальнейшего политического развития страны считаю целесообразным рассмотреть переход на однопартийную систему. Либеральная многопартийная система Запада создана не для нашей ментальности. Она в серьезной степени нам не подходит, а потому и не реализовалась эффективно. Она хороша только для того, чтобы рассорить между собой народы, рассорить людей внутри одного народа", - написал он в своем Telegram-канале.
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По мнению Константинова, именно сегодня настал переломный момент, и политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. Он считает, что "эффективнее проекта под условным названием "КПСС" в отечественной истории не было.
По словам главы крымского парламента, вообще без партий, как это было в Российской империи, "не современно как-то". Тем более, это легальных партий тогда не было, а подпольные организации в стране появлялись постоянно. Но главное — для осуществления современной политики нужна система приводных ремней между центром принятия решений и народом, которому эти решения исполнять. Вот почему проект под условным названием "КПСС" актуален сегодня как никогда", - написал он.
Константинов добавил, что речь не идет о наделении лидерскими полномочиями какой-либо из существующих партий. По его словам, большевики были сплочены вокруг своей идеологии, боролись за власть "и свое лидирующее место в политической системе завоевали, можно сказать - выстрадали", сформировав идейную управленческую команду.
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