https://ria.ru/20220706/partiya-1800674979.html

Спикер парламента Крыма выступил за однопартийную систему для России

Спикер парламента Крыма выступил за однопартийную систему для России - РИА Новости, 06.07.2022

Спикер парламента Крыма выступил за однопартийную систему для России

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил подумать о переходе в России к однопартийной системе власти, которую он считает более подходящей для... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:12

2022-07-06T14:12

2022-07-06T14:12

политика

россия

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил подумать о переходе в России к однопартийной системе власти, которую он считает более подходящей для развития страны и "нашей ментальности"."Как вариант дальнейшего политического развития страны считаю целесообразным рассмотреть переход на однопартийную систему. Либеральная многопартийная система Запада создана не для нашей ментальности. Она в серьезной степени нам не подходит, а потому и не реализовалась эффективно. Она хороша только для того, чтобы рассорить между собой народы, рассорить людей внутри одного народа", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Константинова, именно сегодня настал переломный момент, и политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. Он считает, что "эффективнее проекта под условным названием "КПСС" в отечественной истории не было.По словам главы крымского парламента, вообще без партий, как это было в Российской империи, "не современно как-то". Тем более, это легальных партий тогда не было, а подпольные организации в стране появлялись постоянно. Но главное — для осуществления современной политики нужна система приводных ремней между центром принятия решений и народом, которому эти решения исполнять. Вот почему проект под условным названием "КПСС" актуален сегодня как никогда", - написал он.Константинов добавил, что речь не идет о наделении лидерскими полномочиями какой-либо из существующих партий. По его словам, большевики были сплочены вокруг своей идеологии, боролись за власть "и свое лидирующее место в политической системе завоевали, можно сказать - выстрадали", сформировав идейную управленческую команду.

https://ria.ru/20220621/partiya-1797096838.html

https://ria.ru/20220322/er-1779500932.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, республика крым, владимир константинов