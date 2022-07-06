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Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки - РИА Новости, 06.07.2022
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Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки
Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
общество
москва
авто
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В настоящий момент наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении "Парковки России" и в "Личном кабинете" на сайте parking.mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что пользователи могут оплатить парковку через СМС или паркомат.Уточняется, что о восстановлении возможности оплаты и пополнения парковочного счета в мобильном приложении и на сайте будет сообщено дополнительно. Кроме того, по всем вопросам пользователи могут обратиться в единый контакт-центр."Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в сообщении.
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общество, москва, авто
17:51 06.07.2022
 
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки

Дептранс Москвы сообщил о сложностях с оплатой парковки в мобильном приложении и на сайте

© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В настоящий момент наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении "Парковки России" и в "Личном кабинете" на сайте parking.mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи могут оплатить парковку через СМС или паркомат.
Уточняется, что о восстановлении возможности оплаты и пополнения парковочного счета в мобильном приложении и на сайте будет сообщено дополнительно. Кроме того, по всем вопросам пользователи могут обратиться в единый контакт-центр.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в сообщении.
Парковка - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 04:19
Автоэксперт научил, что делать, если вы задели чужую машину на парковке
 
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