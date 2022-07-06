https://ria.ru/20220706/parkovka-1800764310.html
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки
Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
общество
москва
авто
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В настоящий момент наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении "Парковки России" и в "Личном кабинете" на сайте parking.mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что пользователи могут оплатить парковку через СМС или паркомат.Уточняется, что о восстановлении возможности оплаты и пополнения парковочного счета в мобильном приложении и на сайте будет сообщено дополнительно. Кроме того, по всем вопросам пользователи могут обратиться в единый контакт-центр."Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220123/parkovka-1769098932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, авто
Москвичей предупредили о сложностях с оплатой парковки
Дептранс Москвы сообщил о сложностях с оплатой парковки в мобильном приложении и на сайте
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Сложности с оплатой парковки наблюдаются в мобильном приложении и на сайте "Парковки России", сообщили
в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В настоящий момент наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении "Парковки России" и в "Личном кабинете" на сайте parking.mos.ru
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи могут оплатить парковку через СМС или паркомат.
Уточняется, что о восстановлении возможности оплаты и пополнения парковочного счета в мобильном приложении и на сайте будет сообщено дополнительно. Кроме того, по всем вопросам пользователи могут обратиться в единый контакт-центр.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в сообщении.