https://ria.ru/20220706/panikerstvo-1800599325.html

Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство

Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство - РИА Новости, 06.07.2022

Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство

Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:09

2022-07-06T10:09

2022-07-06T10:09

общество

россия

коммунисты россии

ссср

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович РИА Новости.Соответствующий указ уже выходил - 81 год назад, 6 июля 1941 года в СССР сразу после начала Великой Отечественной войны. Он назывался "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения"."Мне кажется, что надо возвращать (ответственность за паникерство - ред.). Можно там ничего не менять практически – кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет", - сказал Малинкович. Он также отметил, что такая норма вызовет положительный отклик у россиян. "Мне кажется, населением было бы воспринято очень положительно – такая норма законотворческая", - добавил Малинкович.

https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, коммунисты россии, ссср