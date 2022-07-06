https://ria.ru/20220706/panikerstvo-1800599325.html
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство - РИА Новости, 06.07.2022
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство
Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:09
2022-07-06T10:09
2022-07-06T10:09
общество
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович РИА Новости.Соответствующий указ уже выходил - 81 год назад, 6 июля 1941 года в СССР сразу после начала Великой Отечественной войны. Он назывался "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения"."Мне кажется, что надо возвращать (ответственность за паникерство - ред.). Можно там ничего не менять практически – кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет", - сказал Малинкович. Он также отметил, что такая норма вызовет положительный отклик у россиян. "Мне кажется, населением было бы воспринято очень положительно – такая норма законотворческая", - добавил Малинкович.
https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коммунисты россии, ссср
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство
Лидер "Коммунистов России" Малинкович предложил вернуть ответственность за паникерство
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович РИА Новости.
Соответствующий указ уже выходил - 81 год назад, 6 июля 1941 года в СССР
сразу после начала Великой Отечественной войны. Он назывался "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения".
"Мне кажется, что надо возвращать (ответственность за паникерство - ред.). Можно там ничего не менять практически – кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет", - сказал Малинкович. Он также отметил, что такая норма вызовет положительный отклик у россиян. "Мне кажется, населением было бы воспринято очень положительно – такая норма законотворческая", - добавил Малинкович.