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Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство - РИА Новости, 06.07.2022
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Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство - РИА Новости, 06.07.2022
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство
Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:09
2022-07-06T10:09
общество
россия
коммунисты россии
ссср
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович РИА Новости.Соответствующий указ уже выходил - 81 год назад, 6 июля 1941 года в СССР сразу после начала Великой Отечественной войны. Он назывался "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения"."Мне кажется, что надо возвращать (ответственность за паникерство - ред.). Можно там ничего не менять практически – кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет", - сказал Малинкович. Он также отметил, что такая норма вызовет положительный отклик у россиян. "Мне кажется, населением было бы воспринято очень положительно – такая норма законотворческая", - добавил Малинкович.
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общество, россия, коммунисты россии, ссср
10:09 06.07.2022
 
Лидер "Коммунистов России" предложил вернуть ответственность за паникерство

Лидер "Коммунистов России" Малинкович предложил вернуть ответственность за паникерство

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович
Лидер Коммунистов России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ответственность за распространение слухов и паникерство стоит ввести в российское законодательство, заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович РИА Новости.
Соответствующий указ уже выходил - 81 год назад, 6 июля 1941 года в СССР сразу после начала Великой Отечественной войны. Он назывался "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения".
"Мне кажется, что надо возвращать (ответственность за паникерство - ред.). Можно там ничего не менять практически – кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет", - сказал Малинкович. Он также отметил, что такая норма вызовет положительный отклик у россиян. "Мне кажется, населением было бы воспринято очень положительно – такая норма законотворческая", - добавил Малинкович.
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