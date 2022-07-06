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В Москве годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 06.07.2022
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В Москве годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа
В Москве годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа
Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна третьего этажа в столице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:29
2022-07-06T20:29
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна третьего этажа в столице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."Скончался годовалый мальчик, выпавший 6 июля 2022 года из окна 3 этажа жилого дома на ул. Абрамцевская", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование на контроле в прокуратуре.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова также сообщила, что младенец находился без присмотра родителей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался. Следователи опрашивают его родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
20:29 06.07.2022
 
В Москве годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа

В Москве годовалый мальчик погиб после падения из окна третьего этажа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна третьего этажа в столице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"Скончался годовалый мальчик, выпавший 6 июля 2022 года из окна 3 этажа жилого дома на ул. Абрамцевская", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование на контроле в прокуратуре.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова также сообщила, что младенец находился без присмотра родителей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался. Следователи опрашивают его родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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