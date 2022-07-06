18:44 06.07.2022 (обновлено: 18:45 06.07.2022)
СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России
Сенатор Клишас призвал жестко ответить Болгарии, заблокировавшей счета посольства России
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя еще более нагло, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.
"Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
"Мы дорожим несуществующими отношениями во имя исторической памяти, которую "братья" болгары давно растоптали", - убежден сенатор.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.