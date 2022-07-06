https://ria.ru/20220706/otvet-1800783735.html

СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России

СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России - РИА Новости, 06.07.2022

СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России

На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:44

2022-07-06T18:44

2022-07-06T18:45

в мире

элеонора митрофанова

россия

болгария

софия (город)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя еще более нагло, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.Вместе с тем, по его словам, Россия продолжает дорожить уже давно не существующими отношениями во имя исторической памяти, которую Болгария растоптала."Мы дорожим несуществующими отношениями во имя исторической памяти, которую "братья" болгары давно растоптали", - убежден сенатор.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.

https://ria.ru/20220706/mid-1800664157.html

россия

болгария

софия (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, элеонора митрофанова, россия, болгария, софия (город), санкции в отношении россии