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СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России - РИА Новости, 06.07.2022
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СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России
СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России - РИА Новости, 06.07.2022
СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России
На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:44
2022-07-06T18:45
в мире
элеонора митрофанова
россия
болгария
софия (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя еще более нагло, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.Вместе с тем, по его словам, Россия продолжает дорожить уже давно не существующими отношениями во имя исторической памяти, которую Болгария растоптала."Мы дорожим несуществующими отношениями во имя исторической памяти, которую "братья" болгары давно растоптали", - убежден сенатор.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
https://ria.ru/20220706/mid-1800664157.html
россия
болгария
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в мире, элеонора митрофанова, россия, болгария, софия (город), санкции в отношении россии
18:44 06.07.2022 (обновлено: 18:45 06.07.2022)
 
СФ призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России

Сенатор Клишас призвал жестко ответить Болгарии, заблокировавшей счета посольства России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На действия Болгарии, заблокировавшей почти 900 тысяч долларов на счетах посольства России, необходимо отвечать жестко и быстро, иначе София будет вести себя еще более нагло, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Болгарский министр финансов Асен Василев заявил в среду, что его ведомство заблокировало почти 900 тысяч долларов на счетах российского посольства в Софии.
"Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, по его словам, Россия продолжает дорожить уже давно не существующими отношениями во имя исторической памяти, которую Болгария растоптала.
"Мы дорожим несуществующими отношениями во имя исторической памяти, которую "братья" болгары давно растоптали", - убежден сенатор.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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В МИД заверили, что ответные меры на действия Болгарии будут
 
В миреЭлеонора МитрофановаРоссияБолгарияСофия (город)Санкции в отношении России
 
 
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