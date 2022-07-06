Младший министр жилищного строительства Великобритании подал в отставку
Младший министр жилищного строительства Великобритании Стюарт Эндрю подал в отставку
Здание парламента Великобритании в Лондоне
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Младший министр жилищного строительства Великобритании Стюарт Эндрю сообщил об отставке, передав соответствующее прошение премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне ухода ряда британских чиновников и министров.
"С огромной печалью я пишу, чтобы подать заявление об отставке из правительства ее Величества", - говорится в письме Эндрю, опубликованном в Twitter.
Незадолго до этого в отставку подала парламентский заместитель министра окружающей среды Джо Черчилль, заявив, что "страна и партия заслуживают лучшего".
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинули ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс и министр по делам школ Робин Уолкер. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.