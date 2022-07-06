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Во Вьетнаме заявили о приоритете развития отношений с Россией

Во Вьетнаме заявили о приоритете развития отношений с Россией - РИА Новости, 06.07.2022

Во Вьетнаме заявили о приоритете развития отношений с Россией

Поступательное развитие отношений с Россией является приоритетом для Вьетнама, заявил глава МИД Буй Тхань Шон. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T06:57

2022-07-06T06:57

2022-07-06T14:48

вьетнам

россия

в мире

сергей лавров

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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Поступательное развитие отношений с Россией является приоритетом для Вьетнама, заявил глава МИД Буй Тхань Шон.По его словам, поступательное развитие связей между Россией и Вьетнамом и решение поднять их до уровня стратегического партнерства отвечает интересам народов двух стран.Со своей стороны Лавров отметил, что Вьетнам является ключевым партнером России в рамках АСЕАН и в других процессах на евразийском континенте."Как вы и сказали, наши отношения опираются на совместную историю и борьбу за справедливость. Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение усилий для отстаивания международно права, принципа суверенного равенства государств и невмешательства в дела", — добавил Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ucheniya-1784233343.html

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вьетнам, россия, в мире, сергей лавров