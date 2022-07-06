06:57 06.07.2022 (обновлено: 14:48 06.07.2022)
Во Вьетнаме заявили о приоритете развития отношений с Россией
Глава МИД Вьетнама Тхань Шон: развитие отношений с Россией является приоритетом для Ханоя
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон во время встречи в Ханое
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон во время встречи в Ханое
ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Поступательное развитие отношений с Россией является приоритетом для Вьетнама, заявил глава МИД Буй Тхань Шон.
"Хочу заверить, что Россия всегда остается важнейший партнером и главным приоритетом в политике нашего государства", — сказал Буй Тхань Шон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Глубоко убежден, что высокий уровень политического доверия и долгосрочный интерес к развитию наших отношений будут продолжать укрепляться", — добавил он.
Со своей стороны Лавров отметил, что Вьетнам является ключевым партнером России в рамках АСЕАН и в других процессах на евразийском континенте.
"Как вы и сказали, наши отношения опираются на совместную историю и борьбу за справедливость. Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение усилий для отстаивания международно права, принципа суверенного равенства государств и невмешательства в дела", — добавил Лавров.
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