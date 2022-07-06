https://ria.ru/20220706/ospa-1800807200.html

В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян

В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022

В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре, состояние пациента стабильное, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T21:14

2022-07-06T21:14

2022-07-06T21:14

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воз

оспа обезьян

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре, состояние пациента стабильное, сообщил минздрав страны.Речь о молодом человеке 30 лет. Люди, с которыми он контактировал, также были изолированы.Минздрав напомнил населению о необходимости соблюдения мер предосторожности.За последнее время в почти 60 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян