https://ria.ru/20220706/ospa-1800807200.html
В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян
В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре, состояние пациента стабильное, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:14
2022-07-06T21:14
2022-07-06T21:14
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре, состояние пациента стабильное, сообщил минздрав страны.Речь о молодом человеке 30 лет. Люди, с которыми он контактировал, также были изолированы.Минздрав напомнил населению о необходимости соблюдения мер предосторожности.За последнее время в почти 60 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
В Эквадоре выявили первый случай оспы обезьян
Минздрав Эквадора: в стране выявили первый случай заболевания оспой обезьян
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре, состояние пациента стабильное, сообщил минздрав страны.
"Минздрав подтверждает первый случай оспы обезьян. Человек находится в стабильном состоянии и находится в изоляции", - говорится в сообщении.
Речь о молодом человеке 30 лет. Люди, с которыми он контактировал, также были изолированы.
Минздрав напомнил населению о необходимости соблюдения мер предосторожности.
За последнее время в почти 60 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ
заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.