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Госдума обязала внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума обязала внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО
Госдума обязала внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума обязала внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО
Госдума приняла закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:48
2022-07-06T15:48
россия
общество
госдума рф
осаго
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для повышения размера уставных капиталов страховщиков до установленного законодательством уровня.Согласно закону, в ОСАГО допускается осмотр транспортного средства страховщиком дистанционно путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. При этом страховщики к 2025 году должны внедрить у себя электронное урегулирование убытков по ОСАГО, до этого такая возможность будет предоставляться добровольно.Потерпевший сможет в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получать от него документы и заключать соглашение о таком обмене через сайт страховщика в интернете или его мобильное приложение. Сейчас через интернет доступна лишь покупка самого полиса, после вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, пояснял во вторник ЦБ РФ.При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие будут вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика в интернете. Закон должен вступить в силу через по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.Также закон откладывает на год срок для увеличения уставных капиталов страховщиков до предусмотренных законодательством значений. По действующему законодательству страховые организации (кроме страховщиков по ОМС) должны к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. Закон разрешает страховщикам сделать это к 1 января 2024 года.Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в ЦБ РФ актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др. Эти изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона.Закон также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.
https://ria.ru/20220622/insurance-1797274931.html
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россия, общество, госдума рф, осаго
15:48 06.07.2022
 
Госдума обязала внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО

Госдума обязала к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для повышения размера уставных капиталов страховщиков до установленного законодательством уровня.
Согласно закону, в ОСАГО допускается осмотр транспортного средства страховщиком дистанционно путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. При этом страховщики к 2025 году должны внедрить у себя электронное урегулирование убытков по ОСАГО, до этого такая возможность будет предоставляться добровольно.
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Потерпевший сможет в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получать от него документы и заключать соглашение о таком обмене через сайт страховщика в интернете или его мобильное приложение. Сейчас через интернет доступна лишь покупка самого полиса, после вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, пояснял во вторник ЦБ РФ.
При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие будут вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика в интернете. Закон должен вступить в силу через по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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Также закон откладывает на год срок для увеличения уставных капиталов страховщиков до предусмотренных законодательством значений. По действующему законодательству страховые организации (кроме страховщиков по ОМС) должны к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. Закон разрешает страховщикам сделать это к 1 января 2024 года.
Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в ЦБ РФ актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др. Эти изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона.
Закон также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.
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