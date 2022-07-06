https://ria.ru/20220706/onkologiya-1800746717.html

Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком

Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком - РИА Новости, 06.07.2022

Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком

Увеличение продолжительности жизни пациентов с четвертой стадией онкологических заболеваний - это уже посильная задача, в том числе благодаря развитию... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:12

2022-07-06T17:12

2022-07-06T17:12

общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Увеличение продолжительности жизни пациентов с четвертой стадией онкологических заболеваний - это уже посильная задача, в том числе благодаря развитию синтетической биологии, клеточных технологий и появлению радиофармпрепаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он пояснил, что синтетическая биология, иммунобиологические препараты, радиофармацевтические препараты, те, которые появились в системе здравоохранения, в том числе отечественные, развитие клеточных технологий позволяют спасать таких пациентов.

https://ria.ru/20220706/lechenie-1800743979.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)