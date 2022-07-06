https://ria.ru/20220706/onkologiya-1800746717.html
Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком
Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком - РИА Новости, 06.07.2022
Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком
Увеличение продолжительности жизни пациентов с четвертой стадией онкологических заболеваний - это уже посильная задача, в том числе благодаря развитию... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:12
2022-07-06T17:12
2022-07-06T17:12
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Увеличение продолжительности жизни пациентов с четвертой стадией онкологических заболеваний - это уже посильная задача, в том числе благодаря развитию синтетической биологии, клеточных технологий и появлению радиофармпрепаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он пояснил, что синтетическая биология, иммунобиологические препараты, радиофармацевтические препараты, те, которые появились в системе здравоохранения, в том числе отечественные, развитие клеточных технологий позволяют спасать таких пациентов.
https://ria.ru/20220706/lechenie-1800743979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Мурашко рассказал о новых технологиях лечения больных раком
Мурашко: новые технологии позволяют продлевать жизнь больных четвертой стадией рака
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Увеличение продолжительности жизни пациентов с четвертой стадией онкологических заболеваний - это уже посильная задача, в том числе благодаря развитию синтетической биологии, клеточных технологий и появлению радиофармпрепаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы обсуждали с нашими коллегами, как оказать медицинскую помощь, как увеличить продолжительность жизни пациентов с 4 стадией злокачественного новообразования... Для нас сегодня это уже посильная задача, которая фактически реализуется",- сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".
Он пояснил, что синтетическая биология, иммунобиологические препараты, радиофармацевтические препараты, те, которые появились в системе здравоохранения, в том числе отечественные, развитие клеточных технологий позволяют спасать таких пациентов.