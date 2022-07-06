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Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку

Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 24 мины калибром 120 миллиметров, РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:03

2022-07-06T20:03

2022-07-06T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее уже фиксировало обстрел Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр