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Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/obstrel-1800797610.html
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку
Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 24 мины калибром 120 миллиметров, РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:03
2022-07-06T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее уже фиксировало обстрел Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:03 06.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новоселовку

ДНР: ВСУ выпустили 24 мины калибра 120 миллиметров по Доломитному и Новоселовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 24 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новоселовка: выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее уже фиксировало обстрел Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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