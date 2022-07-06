https://ria.ru/20220706/obstrel-1800793211.html

Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух

Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух - РИА Новости, 06.07.2022

Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух

Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:42

2022-07-06T19:42

2022-07-06T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе добавили, что ранения также получили двое взрослых мирных жителей.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщил о гибели ребенка в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, донецкая народная республика, макеевка, ситуация в днр и лнр