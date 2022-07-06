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Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/obstrel-1800793211.html
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух - РИА Новости, 06.07.2022
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух
Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:42
2022-07-06T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе добавили, что ранения также получили двое взрослых мирных жителей.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщил о гибели ребенка в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, ситуация в днр и лнр
19:42 06.07.2022
 
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух

ДНР: число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух, трое раненых

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В штабе добавили, что ранения также получили двое взрослых мирных жителей.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщил о гибели ребенка в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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