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Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух - РИА Новости, 06.07.2022
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух
Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:42
2022-07-06T19:42
2022-07-06T19:42
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
макеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число погибших детей из-за обстрела Макеевки со стороны украинских войск возросло до двух, еще трое детей получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В штабе добавили, что ранения также получили двое взрослых мирных жителей.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщил о гибели ребенка в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, ситуация в днр и лнр
Число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух
ДНР: число погибших детей при обстреле Макеевки выросло до двух, трое раненых