https://ria.ru/20220706/obstrel-1800788195.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 06.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:16
2022-07-06T19:16
2022-07-06T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
сцкк
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по улице Лесной погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган".В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ