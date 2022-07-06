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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/obstrel-1800788195.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 06.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:16
2022-07-06T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
сцкк
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по улице Лесной погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган".В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
19:16 06.07.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по улице Лесной погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.
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8 июня, 11:58Специальная военная операция на Украине
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Ураган".
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районСЦККВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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