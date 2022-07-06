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В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2022
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок
Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:20
2022-07-06T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне в Донецке под обстрелом погибла десятилетняя девочка.Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра.ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:20 06.07.2022 (обновлено: 19:44 06.07.2022)
 
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок

В Макеевке при обстрелах со стороны украинских войск погиб ребенок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне в Донецке под обстрелом погибла десятилетняя девочка.
Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра.
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:10
Аллея ангелов: памятник погибшим детям ДонбассаВ Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, 12 человек получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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