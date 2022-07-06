https://ria.ru/20220706/obstrel-1800774744.html
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2022
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок
Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:20
2022-07-06T18:20
2022-07-06T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне в Донецке под обстрелом погибла десятилетняя девочка.Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра.ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:20 06.07.2022 (обновлено: 19:44 06.07.2022)
В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок
В Макеевке при обстрелах со стороны украинских войск погиб ребенок