https://ria.ru/20220706/obstrel-1800774744.html

В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок

В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2022

В Макеевке при обстрелах со стороны ВСУ погиб ребенок

Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:20

2022-07-06T18:20

2022-07-06T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребенок", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне в Донецке под обстрелом погибла десятилетняя девочка.Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра.ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр