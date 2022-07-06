https://ria.ru/20220706/obstrel-1800768140.html

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска в 17.10 мск обстреляли населенные пункты Доломитное и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности девять... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:59

2022-07-06T17:59

2022-07-06T17:59

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 мск обстреляли населенные пункты Доломитное и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.10 – населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр