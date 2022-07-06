16:54 06.07.2022 (обновлено: 17:10 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк девятью крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли два района Донецка девятью крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за 10 минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.34 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.