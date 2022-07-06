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Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска в 13.50 мск выпустили по Байраку в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:11

2022-07-06T15:11

2022-07-06T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

стирол

горловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск выпустили по Байраку в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема – Байрак: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Поселок Байрак находится приблизительно в 12 километрах от города Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, украина, стирол, горловка, ситуация в днр и лнр