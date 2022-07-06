https://ria.ru/20220706/obstrel-1800684232.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:42
2022-07-06T14:42
2022-07-06T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика
14:42 06.07.2022 (обновлено: 14:55 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости.
Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.