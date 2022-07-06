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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в среду в 13.25 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:54

2022-07-06T13:54

2022-07-06T14:17

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 13.25 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800610685.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр