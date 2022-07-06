13:54 06.07.2022 (обновлено: 14:17 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 13.25 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.