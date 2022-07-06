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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:26
2022-07-06T08:26
2022-07-06T08:31
в мире
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220705/sk-1800543596.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, нато, донецк (днр), украина, сша
08:26 06.07.2022 (обновлено: 08:31 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка пятью снарядами натовского калибра