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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:26
2022-07-06T08:31
в мире
донецкая народная республика
нато
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220705/sk-1800543596.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, нато, донецк (днр), украина, сша
08:26 06.07.2022 (обновлено: 08:31 06.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка пятью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донецке.
Осколки снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 22:09
СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка
 
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