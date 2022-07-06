https://ria.ru/20220706/obschestvo-1800614964.html
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций
Российским властям необходимо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:10
2022-07-06T11:20
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы в среду.
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общество, россия, михаил мишустин
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:20 06.07.2022)
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций
Мишустин: надо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях санкций