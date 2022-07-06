Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций

"Президент обозначил сохранение здоровья и благополучие граждан, а также достойный эффективный труд национальными целями. Их достижение предполагает комплексные меры. В условиях внешнего санкционного давления надо провести детальную оценку ситуации, выполнить все обязательства перед людьми и выработать дополнительные решения на предстоящие годы", - сказал Мишустин.