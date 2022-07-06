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Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
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Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций
Российским властям необходимо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:10
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общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы в среду.
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общество, россия, михаил мишустин
11:10 06.07.2022 (обновлено: 11:20 06.07.2022)
 
Мишустин предложил оценить ситуацию в социальной сфере в условиях санкций

Мишустин: надо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо провести детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях внешнего санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы в среду.
"Президент обозначил сохранение здоровья и благополучие граждан, а также достойный эффективный труд национальными целями. Их достижение предполагает комплексные меры. В условиях внешнего санкционного давления надо провести детальную оценку ситуации, выполнить все обязательства перед людьми и выработать дополнительные решения на предстоящие годы", - сказал Мишустин.
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5 июля, 08:00
От инсулина до глюкометров. Как санкции ударили по диабетикам
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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