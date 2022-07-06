https://ria.ru/20220706/obrazovanie-1800603228.html

Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией

Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией - РИА Новости, 06.07.2022

Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией

Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:31

2022-07-06T10:31

2022-07-06T10:53

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Отмечается, что в соответствии с соглашением действие документа прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о таком намерении."До настоящего времени соответствующего письменного уведомления в адрес МИД России не поступало. Таким образом, соглашение продолжает действовать в период до получения МИД России официального письменного уведомления о денонсации и в течение 6 месяцев с даты его получения. На текущий момент информации о намерении других стран, кроме Украины, денонсировать действующие двусторонние соглашения о взаимном признании образования в адрес Минобрнауки России не поступало", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220522/ukraina-1790013667.html

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в мире, россия, украина, образование