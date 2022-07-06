10:31 06.07.2022 (обновлено: 10:53 06.07.2022)
Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией
Минобрнауки: только Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 24 марта 2022 г. № 355 украинская сторона инициировала денонсацию Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с соглашением действие документа прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о таком намерении.
"До настоящего времени соответствующего письменного уведомления в адрес МИД России не поступало. Таким образом, соглашение продолжает действовать в период до получения МИД России официального письменного уведомления о денонсации и в течение 6 месяцев с даты его получения. На текущий момент информации о намерении других стран, кроме Украины, денонсировать действующие двусторонние соглашения о взаимном признании образования в адрес Минобрнауки России не поступало", - добавляется в сообщении.