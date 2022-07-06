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Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
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Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией
Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией
Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:31
2022-07-06T10:53
в мире
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образование
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Отмечается, что в соответствии с соглашением действие документа прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о таком намерении."До настоящего времени соответствующего письменного уведомления в адрес МИД России не поступало. Таким образом, соглашение продолжает действовать в период до получения МИД России официального письменного уведомления о денонсации и в течение 6 месяцев с даты его получения. На текущий момент информации о намерении других стран, кроме Украины, денонсировать действующие двусторонние соглашения о взаимном признании образования в адрес Минобрнауки России не поступало", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220522/ukraina-1790013667.html
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в мире, россия, украина, образование
10:31 06.07.2022 (обновлено: 10:53 06.07.2022)
 
Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией

Минобрнауки: только Украина инициировала денонсацию соглашения об образовании с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украина инициировала денонсацию соглашения с РФ о признании документов об образовании, от других стран таких заявлений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 24 марта 2022 г. № 355 украинская сторона инициировала денонсацию Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в соответствии с соглашением действие документа прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о таком намерении.
"До настоящего времени соответствующего письменного уведомления в адрес МИД России не поступало. Таким образом, соглашение продолжает действовать в период до получения МИД России официального письменного уведомления о денонсации и в течение 6 месяцев с даты его получения. На текущий момент информации о намерении других стран, кроме Украины, денонсировать действующие двусторонние соглашения о взаимном признании образования в адрес Минобрнауки России не поступало", - добавляется в сообщении.
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