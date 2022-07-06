https://ria.ru/20220706/obrazovanie-1800589775.html

Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР

Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022

Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:34

2022-07-06T09:34

2022-07-06T09:34

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.Отмечается, что проект такого соглашения с ДНР был одобрен кабмином в конце мая.

https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, правительство рф, в мире