https://ria.ru/20220706/obrazovanie-1800589775.html
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР
Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:34
2022-07-06T09:34
2022-07-06T09:34
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
правительство рф
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.Отмечается, что проект такого соглашения с ДНР был одобрен кабмином в конце мая.
https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, правительство рф, в мире
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР
Правительство одобрило проект соглашения о признании образования между Россией и ЛНР