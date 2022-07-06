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Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022
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Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР
Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:34
2022-07-06T09:34
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
правительство рф
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина."Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.Отмечается, что проект такого соглашения с ДНР был одобрен кабмином в конце мая.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, правительство рф, в мире
09:34 06.07.2022
 
Правительство одобрило соглашение об образовании между Россией и ЛНР

Правительство одобрило проект соглашения о признании образования между Россией и ЛНР

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина.
"Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.
Отмечается, что проект такого соглашения с ДНР был одобрен кабмином в конце мая.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинПравительство РФВ мире
 
 
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