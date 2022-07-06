Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/obespechenie-1800710438.html
Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей
Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей
Госдума приняла во втором и третьем чтении инициативу правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:56
2022-07-06T15:56
госдума рф
вооруженные силы рф
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a9db791487c9c9c0c5f2e2b93bb854.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении инициативу правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.В связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к документу.
https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ebc61fd02b11ca0b44e3753a58f6f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, вооруженные силы рф, россия, безопасность
15:56 06.07.2022
 
Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей

Госдума приняла закон об обеспечении ВС России во время проведения операций за границей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Депутаты на дополнительном пленарном заседании в Государственной думе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении инициативу правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.
В связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.
Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к документу.
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве
Вчера, 08:00
Бюджет требует жертв. Как и насколько ослабят рубль
 
Госдума РФВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала