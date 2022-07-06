https://ria.ru/20220706/obespechenie-1800710438.html

Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей

Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон об обеспечении ВС при проведении операций за границей

Госдума приняла во втором и третьем чтении инициативу правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:56

2022-07-06T15:56

2022-07-06T15:56

госдума рф

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении инициативу правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.В связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, вооруженные силы рф, россия, безопасность