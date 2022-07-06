https://ria.ru/20220706/norvegiya-1800642056.html

В Норвегии объяснили, что законных способов продолжить забастовки нет

В Норвегии объяснили, что законных способов продолжить забастовки нет - РИА Новости, 06.07.2022

В Норвегии объяснили, что законных способов продолжить забастовки нет

Новые забастовки в нефтегазовой отрасли Норвегии не планируются, это решение было принято в рамках созванного властями обязательного арбитража, рассказал РИА... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:22

2022-07-06T12:22

2022-07-06T12:24

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новые забастовки в нефтегазовой отрасли Норвегии не планируются, это решение было принято в рамках созванного властями обязательного арбитража, рассказал РИА Новости представитель профсоюза управленческого персонала Lederne."В норвежской системе нет законных путей в обход так называемого "обязательного арбитража" со стороны правительства. Lederne полностью поддерживает эту систему и не будет призывать к новым забастовкам", - заявил он.В профсоюзе дали понять, что в стране ранее уже бывали схожие случаи, когда Осло применял принудительные меры по отношению к забастовщикам."Это уже второй конфликт, завершившийся с помощью этого "инструмента" только на этой неделе. Ранее Норвегию критиковали за слишком скорое применение обязательного арбитража на слишком слабых основаниях", - сказали в Lederne.По словам спикера, многие люди поддерживают такое вмешательство правительства, другие же придерживаются мнения, что право на забастовку в Норвегии тем самым урезается.В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты. В ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne были закрыты три месторождения. Помимо этого, закрыться могли еще три месторождения в среду. Забастовка привела к скачкообразному росту цен на газ в Европе, и во вторник правительство Норвегии вмешалось, воспользовавшись правом созвать так называемый обязательный арбитраж, при котором в принудительном порядке рассматриваются трудовые конфликты между работодателями и работниками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/norvegiya-1800431033.html

https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

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в мире, норвегия, осло, европа