12:22 06.07.2022 (обновлено: 12:24 06.07.2022)
В Норвегии объяснили, что законных способов продолжить забастовки нет
Представитель Lederne: новые забастовки в нефтегазовой отрасли Норвегии не планируются
Забастовка. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новые забастовки в нефтегазовой отрасли Норвегии не планируются, это решение было принято в рамках созванного властями обязательного арбитража, рассказал РИА Новости представитель профсоюза управленческого персонала Lederne.
"В норвежской системе нет законных путей в обход так называемого "обязательного арбитража" со стороны правительства. Lederne полностью поддерживает эту систему и не будет призывать к новым забастовкам", - заявил он.
В профсоюзе дали понять, что в стране ранее уже бывали схожие случаи, когда Осло применял принудительные меры по отношению к забастовщикам.
"Это уже второй конфликт, завершившийся с помощью этого "инструмента" только на этой неделе. Ранее Норвегию критиковали за слишком скорое применение обязательного арбитража на слишком слабых основаниях", - сказали в Lederne.
По словам спикера, многие люди поддерживают такое вмешательство правительства, другие же придерживаются мнения, что право на забастовку в Норвегии тем самым урезается.
В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты. В ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne были закрыты три месторождения. Помимо этого, закрыться могли еще три месторождения в среду. Забастовка привела к скачкообразному росту цен на газ в Европе, и во вторник правительство Норвегии вмешалось, воспользовавшись правом созвать так называемый обязательный арбитраж, при котором в принудительном порядке рассматриваются трудовые конфликты между работодателями и работниками.
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