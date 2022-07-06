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Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/neftebaza-1800791920.html
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:34
2022-07-06T21:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация об очередной атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по нефтебазе в Кировском районе Донецка по улице Нефтяной. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", — говорится в Telegram-канале ведомства.Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра. Погибли двое детей.ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, включая десятилетнюю девочку, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
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19:34 06.07.2022 (обновлено: 21:32 06.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке

Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке, начался пожар

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПожар на нефтебазе в Донецке
Пожар на нефтебазе в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Пожар на нефтебазе в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация об очередной атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по нефтебазе в Кировском районе Донецка по улице Нефтяной. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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Всего с утра украинские войска выпустили по территории республики более сотни снарядов различного калибра. Погибли двое детей.
ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, включая десятилетнюю девочку, 12 человек получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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