https://ria.ru/20220706/nedorogo-1800554305.html

Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили

Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили - РИА Новости, 06.07.2022

Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили

Россияне могут покупать недорогие иномарки, несмотря на западные санкции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T02:15

2022-07-06T02:15

2022-07-06T02:15

авто

общество

россия

ян хайцеэр

покупка

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россияне могут покупать недорогие иномарки, несмотря на западные санкции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он объяснил, как это делается.На российском рынке пока не хватает доступных автомобилей отечественного производства, а подержанные зарубежные машины выросли в цене из-за сокращения их поставок в страну, связанного с санкциями Запада, отметил Хайцеэр. Чтобы не переплачивать за бывшую в употреблении (б/у) иномарку, можно подобрать подходящий вариант на онлайн-аукционе, советует он.По его мнению, развитие параллельного импорта может привести к тому, что россиянам будет выгодно покупать на интернет-площадках не только подержанные, но и новые автомобили зарубежного производства."Возможно, что будет окончательно и бесповоротно решен вопрос параллельного импорта. То есть могут отменить некоторые пункты технического регламента, которые запрещают использовать в России новые машины без согласия правообладателя. Это может еще сильнее подстегнуть возможность наполнения рынка не только б/у машинами, но и новыми", — добавил Хайцеэр.Автоэксперт напомнил, что участие в онлайн-аукционе связано с определенными рисками для человека, который не занимается торговлей машинами профессионально.Потенциальным покупателям б/у машин зарубежного производства он рекомендует обращаться в компании, которые специализируются на закупке автомобилей и доставке их в Россию."Лучше обращаться к компаниям, которые давно на этом специализируются. У них решены вопросы с логистикой и способами оплаты. В противном случае вы купите машину, но не сможете ее получить из-за санкций", — предупредил Хайцеэр.

https://ria.ru/20220526/rastamozhka-1790860870.html

https://ria.ru/20220523/moshenniki-1790064129.html

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авто, общество, россия, ян хайцеэр, покупка