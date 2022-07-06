https://ria.ru/20220706/nedorogo-1800554305.html
Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили
Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили - РИА Новости, 06.07.2022
Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили
Россияне могут покупать недорогие иномарки, несмотря на западные санкции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:15
2022-07-06T02:15
2022-07-06T02:15
авто
общество
россия
ян хайцеэр
покупка
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россияне могут покупать недорогие иномарки, несмотря на западные санкции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он объяснил, как это делается.На российском рынке пока не хватает доступных автомобилей отечественного производства, а подержанные зарубежные машины выросли в цене из-за сокращения их поставок в страну, связанного с санкциями Запада, отметил Хайцеэр. Чтобы не переплачивать за бывшую в употреблении (б/у) иномарку, можно подобрать подходящий вариант на онлайн-аукционе, советует он.По его мнению, развитие параллельного импорта может привести к тому, что россиянам будет выгодно покупать на интернет-площадках не только подержанные, но и новые автомобили зарубежного производства."Возможно, что будет окончательно и бесповоротно решен вопрос параллельного импорта. То есть могут отменить некоторые пункты технического регламента, которые запрещают использовать в России новые машины без согласия правообладателя. Это может еще сильнее подстегнуть возможность наполнения рынка не только б/у машинами, но и новыми", — добавил Хайцеэр.Автоэксперт напомнил, что участие в онлайн-аукционе связано с определенными рисками для человека, который не занимается торговлей машинами профессионально.Потенциальным покупателям б/у машин зарубежного производства он рекомендует обращаться в компании, которые специализируются на закупке автомобилей и доставке их в Россию."Лучше обращаться к компаниям, которые давно на этом специализируются. У них решены вопросы с логистикой и способами оплаты. В противном случае вы купите машину, но не сможете ее получить из-за санкций", — предупредил Хайцеэр.
https://ria.ru/20220526/rastamozhka-1790860870.html
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авто, общество, россия, ян хайцеэр, покупка
Автоэксперт рассказал, где россияне могут покупать недорогие автомобили
Автоэксперт Хайцеэр: покупка машины на онлайн-аукционе связана с определенными рисками
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Россияне могут покупать недорогие иномарки, несмотря на западные санкции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik
он объяснил, как это делается.
На российском рынке пока не хватает доступных автомобилей отечественного производства, а подержанные зарубежные машины выросли в цене из-за сокращения их поставок в страну, связанного с санкциями Запада, отметил Хайцеэр
. Чтобы не переплачивать за бывшую в употреблении (б/у) иномарку, можно подобрать подходящий вариант на онлайн-аукционе, советует он.
"Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе — это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль", — сказал Хайцеэр.
По его мнению, развитие параллельного импорта может привести к тому, что россиянам будет выгодно покупать на интернет-площадках не только подержанные, но и новые автомобили зарубежного производства.
"Возможно, что будет окончательно и бесповоротно решен вопрос параллельного импорта. То есть могут отменить некоторые пункты технического регламента, которые запрещают использовать в России новые машины без согласия правообладателя. Это может еще сильнее подстегнуть возможность наполнения рынка не только б/у машинами, но и новыми", — добавил Хайцеэр.
Автоэксперт напомнил, что участие в онлайн-аукционе связано с определенными рисками для человека, который не занимается торговлей машинами профессионально.
"Аукционы — это всегда риск. Они проходят где-то далеко, поэтому нужно четко представлять, как вы привезете автомобиль из-за рубежа в Россию. Если у вас нет четкого понимания, как заплатить за машину и как ее доставить, то самому заниматься этим не стоит", — уверен Хайцеэр.
Потенциальным покупателям б/у машин зарубежного производства он рекомендует обращаться в компании, которые специализируются на закупке автомобилей и доставке их в Россию.
"Лучше обращаться к компаниям, которые давно на этом специализируются. У них решены вопросы с логистикой и способами оплаты. В противном случае вы купите машину, но не сможете ее получить из-за санкций", — предупредил Хайцеэр
.