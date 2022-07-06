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В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
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В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Эстонии на внеочередном заседании в среду ратифицировал соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба высшего... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:37
2022-07-06T16:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Парламент Эстонии на внеочередном заседании в среду ратифицировал соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении. После подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.Согласно пояснительной записке к законопроекту, "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повышает безопасность в Североатлантическом регионе и способствует становлению единой, свободной, демократической и миролюбивой Европы. Это также значительно укрепляет ситуацию с безопасностью Эстонии и всего региона Балтийского моря".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220706/nato-1800640951.html
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в мире, эстония, швеция, финляндия, нато
16:37 06.07.2022 (обновлено: 16:41 06.07.2022)
 
В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание парламента Эстонии
Здание парламента Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание парламента Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Парламент Эстонии на внеочередном заседании в среду ратифицировал соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении. После подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.
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"Парламент ратифицировал инициированный правительством республики проект закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения к НАТО Финляндия и Швеции. За это решение проголосовали 79 депутатов, трое не приняли участие в голосовании. В зале присутствовали 82 народных избранника", - говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, "присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повышает безопасность в Североатлантическом регионе и способствует становлению единой, свободной, демократической и миролюбивой Европы. Это также значительно укрепляет ситуацию с безопасностью Эстонии и всего региона Балтийского моря".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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