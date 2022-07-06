Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Депутат Суский: сейм рассмотрит в четверг вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил журналистам депутат от правящей партии "Право и справедливость" Марек Суский.
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Он уточнил, что сначала будет обсуждаться проект, касающийся Швеции, а затем Финляндии. После 19.30 (20.30 мск) состоится голосование.
Отвечая на вопрос, будет ли по этому вопросу достигнут консенсус, Суский заявил, что не слышал среди депутатов возражений против принятия в НАТО Швеции и Финляндии. "Хотя я не уверен, что один из депутатов не будет возражать", - добавил он, не назвав фамилии депутата.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.