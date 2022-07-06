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Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 06.07.2022
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Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости, 06.07.2022
Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Нижняя палата парламента Польши (сейм) в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:32
2022-07-06T12:32
в мире
швеция
финляндия
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нато
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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил журналистам депутат от правящей партии "Право и справедливость" Марек Суский."Завтра между 18.00 и 19.30 (19.00 – 20.30 мск) у нас вопрос о ратификации присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу", - сказал Суский.Он уточнил, что сначала будет обсуждаться проект, касающийся Швеции, а затем Финляндии. После 19.30 (20.30 мск) состоится голосование.Отвечая на вопрос, будет ли по этому вопросу достигнут консенсус, Суский заявил, что не слышал среди депутатов возражений против принятия в НАТО Швеции и Финляндии. "Хотя я не уверен, что один из депутатов не будет возражать", - добавил он, не назвав фамилии депутата.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220706/nato-1800640951.html
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, польша
12:32 06.07.2022
 
Сейм Польши рассмотрит вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Депутат Суский: сейм рассмотрит в четверг вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил журналистам депутат от правящей партии "Право и справедливость" Марек Суский.
"Завтра между 18.00 и 19.30 (19.00 – 20.30 мск) у нас вопрос о ратификации присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу", - сказал Суский.
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Он уточнил, что сначала будет обсуждаться проект, касающийся Швеции, а затем Финляндии. После 19.30 (20.30 мск) состоится голосование.
Отвечая на вопрос, будет ли по этому вопросу достигнут консенсус, Суский заявил, что не слышал среди депутатов возражений против принятия в НАТО Швеции и Финляндии. "Хотя я не уверен, что один из депутатов не будет возражать", - добавил он, не назвав фамилии депутата.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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