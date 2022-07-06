12:17 06.07.2022 (обновлено: 13:02 06.07.2022)
В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай
Испанская Rebelion пишет, что НАТО пытается окружить Россию и Китай
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion.
По его мнению, для этого США попытаются сформировать мировой порядок, основанный на американских интересах, и предотвратить сближение Москвы и Пекина.
"Речь пойдет о продолжении процесса расчленения стран-изгоев, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства и добиться таким образом контроля над их ресурсами", — отметил Эльбаум.
Однако, добавил он, планы альянса пока терпят одни неудачи, а милитаризация его экономики привела лишь к росту инфляции и нехватке продовольствия в мире.
"Несмотря на такие крупные военные инвестиции и односторонние санкции против России, экспорт российских энергоносителей вырос, а рубль укрепился", — заключил автор.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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