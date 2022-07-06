https://ria.ru/20220706/nato-1800640951.html

В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай

В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай - РИА Новости, 06.07.2022

В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай

В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:17

2022-07-06T12:17

2022-07-06T13:02

в мире

россия

москва

пекин

нато

китай

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_edd79e952344fa499cee8eaef1136c7a.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion."НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение, и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде", — считает автор статьи Хорхе Эльбаум.По его мнению, для этого США попытаются сформировать мировой порядок, основанный на американских интересах, и предотвратить сближение Москвы и Пекина."Речь пойдет о продолжении процесса расчленения стран-изгоев, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства и добиться таким образом контроля над их ресурсами", — отметил Эльбаум.Однако, добавил он, планы альянса пока терпят одни неудачи, а милитаризация его экономики привела лишь к росту инфляции и нехватке продовольствия в мире."Несмотря на такие крупные военные инвестиции и односторонние санкции против России, экспорт российских энергоносителей вырос, а рубль укрепился", — заключил автор.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html

https://ria.ru/20220706/nato-1800588257.html

россия

москва

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, москва, пекин, нато, китай, санкции в отношении россии