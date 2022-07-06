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В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай - РИА Новости, 06.07.2022
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В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай
В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай - РИА Новости, 06.07.2022
В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай
В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:17
2022-07-06T13:02
в мире
россия
москва
пекин
нато
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion."НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение, и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде", — считает автор статьи Хорхе Эльбаум.По его мнению, для этого США попытаются сформировать мировой порядок, основанный на американских интересах, и предотвратить сближение Москвы и Пекина."Речь пойдет о продолжении процесса расчленения стран-изгоев, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства и добиться таким образом контроля над их ресурсами", — отметил Эльбаум.Однако, добавил он, планы альянса пока терпят одни неудачи, а милитаризация его экономики привела лишь к росту инфляции и нехватке продовольствия в мире."Несмотря на такие крупные военные инвестиции и односторонние санкции против России, экспорт российских энергоносителей вырос, а рубль укрепился", — заключил автор.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html
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россия
москва
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китай
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в мире, россия, москва, пекин, нато, китай, санкции в отношении россии
12:17 06.07.2022 (обновлено: 13:02 06.07.2022)
 
В Испании раскрыли планы НАТО на Россию и Китай

Испанская Rebelion пишет, что НАТО пытается окружить Россию и Китай

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Cевероатлантическом альянсе задались целью разрушить суверенитет России и Китая, пишет Rebelion.
"НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение, и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде", — считает автор статьи Хорхе Эльбаум.
По его мнению, для этого США попытаются сформировать мировой порядок, основанный на американских интересах, и предотвратить сближение Москвы и Пекина.
"Речь пойдет о продолжении процесса расчленения стран-изгоев, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства и добиться таким образом контроля над их ресурсами", — отметил Эльбаум.
Однако, добавил он, планы альянса пока терпят одни неудачи, а милитаризация его экономики привела лишь к росту инфляции и нехватке продовольствия в мире.
"Несмотря на такие крупные военные инвестиции и односторонние санкции против России, экспорт российских энергоносителей вырос, а рубль укрепился", — заключил автор.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 00:48
В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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