https://ria.ru/20220706/nato-1800588257.html

Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО

Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО - РИА Новости, 06.07.2022

Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО

Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" Североатлантического альянса, о котором блок давно уже предпочитает не вспоминать, написал сенатор Алексей Пушков в РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:30

2022-07-06T09:30

2022-07-06T09:30

в мире

чжао лицзянь

ливия

россия

югославия

нато

алексей пушков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" Североатлантического альянса, о котором блок давно уже предпочитает не вспоминать, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Он отметил, что этой стране война принесла не демократию и процветание, а нищету и социальную катастрофу.Кроме того сенатор напомнил о том, как в зарубежных СМИ освещались те события."Помню захлебывающиеся от восторга статьи в американской прессе, подсчитывающие, сколько именно бомб и ракет американского производства было сброшено но эту страну, и провозглашавших блестящую победу самого мощного в мире альянса", — добавил он.Как подытожил Пушков, это была не победа, а отвратительная демонстрация силы и политическое поражение.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь также напомнил о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html

https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, чжао лицзянь, ливия, россия, югославия, нато, алексей пушков