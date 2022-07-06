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Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
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Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО
Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО
Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" Североатлантического альянса, о котором блок давно уже предпочитает не вспоминать, написал сенатор Алексей Пушков в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:30
2022-07-06T09:30
в мире
чжао лицзянь
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" Североатлантического альянса, о котором блок давно уже предпочитает не вспоминать, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Он отметил, что этой стране война принесла не демократию и процветание, а нищету и социальную катастрофу.Кроме того сенатор напомнил о том, как в зарубежных СМИ освещались те события."Помню захлебывающиеся от восторга статьи в американской прессе, подсчитывающие, сколько именно бомб и ракет американского производства было сброшено но эту страну, и провозглашавших блестящую победу самого мощного в мире альянса", — добавил он.Как подытожил Пушков, это была не победа, а отвратительная демонстрация силы и политическое поражение.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь также напомнил о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, чжао лицзянь, ливия, россия, югославия, нато, алексей пушков
09:30 06.07.2022
 
Пушков напомнил о "потрясающем достижении" НАТО

Сенатор Пушков назвал НАТО главным виновником нищеты и социальной катастрофы в Ливии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" Североатлантического альянса, о котором блок давно уже предпочитает не вспоминать, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что этой стране война принесла не демократию и процветание, а нищету и социальную катастрофу.
"Когда за год с небольшим до войны альянса против Ливии я был в декабре 2009 года в Триполи, ничего подобного не было: уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц", — отметил он.
Кроме того сенатор напомнил о том, как в зарубежных СМИ освещались те события.
"Помню захлебывающиеся от восторга статьи в американской прессе, подсчитывающие, сколько именно бомб и ракет американского производства было сброшено но эту страну, и провозглашавших блестящую победу самого мощного в мире альянса", — добавил он.
Как подытожил Пушков, это была не победа, а отвратительная демонстрация силы и политическое поражение.
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В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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В миреЧжао ЛицзяньЛивияРоссияЮгославияНАТОАлексей Пушков
 
 
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