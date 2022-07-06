14:35 06.07.2022 (обновлено: 14:46 06.07.2022)
СК обвинил проректора таможенной академии в продаже наркотиков
СК обвинил проректора таможенной академии в продаже наркотиков через даркнет
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проректор таможенной академии в Подмосковье приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале областного главка СК России. О возбуждении уголовного дела главк сообщал накануне.
"Предъявлено обвинение проректору – директору центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 килограмм, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет".
Устанавливается круг лиц, причастных к производству наркотических средств и к работе нарколаборатории в целом. "Обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что на причастность к преступлению проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления.
14 декабря 2021, 08:50В Якутии раскрыли схему сбыта синтетических наркотиков