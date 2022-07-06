https://ria.ru/20220706/narkotiki-1800682257.html

СК обвинил проректора таможенной академии в продаже наркотиков

СК обвинил проректора таможенной академии в продаже наркотиков - РИА Новости, 06.07.2022

СК обвинил проректора таможенной академии в продаже наркотиков

Проректор таможенной академии в Подмосковье приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, ему предъявлено обвинение в незаконном... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:35

2022-07-06T14:35

2022-07-06T14:46

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происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проректор таможенной академии в Подмосковье приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале областного главка СК России. О возбуждении уголовного дела главк сообщал накануне."Предъявлено обвинение проректору – директору центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 килограмм, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет".Устанавливается круг лиц, причастных к производству наркотических средств и к работе нарколаборатории в целом. "Обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что на причастность к преступлению проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления.

https://ria.ru/20220315/likvidatsiya-1778186020.html

https://ria.ru/20211214/narkotik-1763597569.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)