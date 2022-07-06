https://ria.ru/20220706/myaso-1800822798.html

СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо

СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо

Эксперты, разрабатывающие по заданию министерства финансов Бельгии более "зеленую" систему налогообложения, предложили увеличить ставку НДС на мясо с 6% до 12... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:56

2022-07-06T23:56

2022-07-06T23:56

нидерланды

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Эксперты, разрабатывающие по заданию министерства финансов Бельгии более "зеленую" систему налогообложения, предложили увеличить ставку НДС на мясо с 6% до 12 или 21%.По мнению экспертов, это не только позволит значительно увеличить прямые доходы в бюджет, но и снизит вред окружающей среде. Эксперты ссылаются на исследования в соседних Нидерландах, где их коллеги заключили, что "нынешняя цена на мясо значительно ниже его экологической стоимости".Кроме того, государство может сэкономить до 272 миллионов евро за счет сокращения ущерба окружающей среде, утверждают эксперты.Они также предлагают ввести налог на пластиковую упаковку, ставка которого должна варьироваться в зависимости от того, возможна ли ее дальнейшая переработка или нет.Также предлагается отменить льготы на автотранспорт для организаций и повысить сборы за авиаперевозки.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791967022.html

нидерланды

бельгия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

нидерланды, бельгия