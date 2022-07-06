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СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо
СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо
Эксперты, разрабатывающие по заданию министерства финансов Бельгии более "зеленую" систему налогообложения, предложили увеличить ставку НДС на мясо с 6% до 12... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:56
2022-07-06T23:56
нидерланды
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Эксперты, разрабатывающие по заданию министерства финансов Бельгии более "зеленую" систему налогообложения, предложили увеличить ставку НДС на мясо с 6% до 12 или 21%.По мнению экспертов, это не только позволит значительно увеличить прямые доходы в бюджет, но и снизит вред окружающей среде. Эксперты ссылаются на исследования в соседних Нидерландах, где их коллеги заключили, что "нынешняя цена на мясо значительно ниже его экологической стоимости".Кроме того, государство может сэкономить до 272 миллионов евро за счет сокращения ущерба окружающей среде, утверждают эксперты.Они также предлагают ввести налог на пластиковую упаковку, ставка которого должна варьироваться в зависимости от того, возможна ли ее дальнейшая переработка или нет.Также предлагается отменить льготы на автотранспорт для организаций и повысить сборы за авиаперевозки.
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нидерланды, бельгия
23:56 06.07.2022
 
СМИ: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо

LeSoir: в Бельгии эксперты предложили поднять ставку НДС на мясо для пополнения бюджета

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа мяса
Продажа мяса - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Эксперты, разрабатывающие по заданию министерства финансов Бельгии более "зеленую" систему налогообложения, предложили увеличить ставку НДС на мясо с 6% до 12 или 21%.
По мнению экспертов, это не только позволит значительно увеличить прямые доходы в бюджет, но и снизит вред окружающей среде. Эксперты ссылаются на исследования в соседних Нидерландах, где их коллеги заключили, что "нынешняя цена на мясо значительно ниже его экологической стоимости".
"Применительно к Бельгии мы полагаем, что ежегодные дополнительные доходы составят от 394 миллионов евро до 933 миллионов в зависимости от повышения ставки НДС до 12% или до 21%. Это принесет пользу не только окружающей среде, но и здоровью", - приводит заключение экспертов бельгийское издание LeSoir.
Кроме того, государство может сэкономить до 272 миллионов евро за счет сокращения ущерба окружающей среде, утверждают эксперты.
Они также предлагают ввести налог на пластиковую упаковку, ставка которого должна варьироваться в зависимости от того, возможна ли ее дальнейшая переработка или нет.
Также предлагается отменить льготы на автотранспорт для организаций и повысить сборы за авиаперевозки.
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