https://ria.ru/20220706/musulmane-1800653080.html

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине - РИА Новости, 06.07.2022

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине

Мусульмане в дни Курбан-байрама и хаджа будут молиться о мире и согласии, а также о благополучном возвращении на родину защитников отечества и выполнении целей... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:58

2022-07-06T12:58

2022-07-06T14:01

религия

религия

россия

курбан-байрам

рушан аббясов

мекка

саудовская аравия

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мусульмане в дни Курбан-байрама и хаджа будут молиться о мире и согласии, а также о благополучном возвращении на родину защитников отечества и выполнении целей специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.Хадж, обязательное для мусульман паломничество в Мекку, в этом году пройдет 7-12 июля. Паломничество по решению властей Саудовской Аравии могут совершать лица не старше 65 лет. Саудовская сторона с января 2022 года признала российскую прививку от коронавируса "Спутник V", верующим необходимо пройти вакцинацию и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.

https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html

https://ria.ru/20220519/samigullin-1789403894.html

россия

мекка

саудовская аравия

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религия, россия, курбан-байрам, рушан аббясов, мекка, саудовская аравия