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Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине - РИА Новости, 06.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220706/musulmane-1800653080.html
Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине
Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине - РИА Новости, 06.07.2022
Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине
Мусульмане в дни Курбан-байрама и хаджа будут молиться о мире и согласии, а также о благополучном возвращении на родину защитников отечества и выполнении целей... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:58
2022-07-06T14:01
религия
религия
россия
курбан-байрам
рушан аббясов
мекка
саудовская аравия
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мусульмане в дни Курбан-байрама и хаджа будут молиться о мире и согласии, а также о благополучном возвращении на родину защитников отечества и выполнении целей специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.Хадж, обязательное для мусульман паломничество в Мекку, в этом году пройдет 7-12 июля. Паломничество по решению властей Саудовской Аравии могут совершать лица не старше 65 лет. Саудовская сторона с января 2022 года признала российскую прививку от коронавируса "Спутник V", верующим необходимо пройти вакцинацию и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.
https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html
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религия, россия, курбан-байрам, рушан аббясов, мекка, саудовская аравия
12:58 06.07.2022 (обновлено: 14:01 06.07.2022)
 
Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам молиться за успех армии на Украине

Муфтий Аббясов: мусульмане в Курбан-байрам будут молиться за мир и успех спецоперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМуфтий Московской области Рушан Аббясов
Муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Муфтий Московской области Рушан Аббясов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мусульмане в дни Курбан-байрама и хаджа будут молиться о мире и согласии, а также о благополучном возвращении на родину защитников отечества и выполнении целей специальной военной операции на Украине, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
"Пусть Аллах примет все молитвы, хадж всех наших российских паломников, чтобы в здравии и благополучии они вернулись, выполнив все обряды хаджа. А нашей стране – мира, согласия, чтобы все те цели, которые были поставлены в военной операции, были достигнуты, и все наши люди, которые защищают отечество, в здравии и благополучии вернулись на нашу родину к своим семьям, родным и близким. Поэтому в эти светлые дни праздника мы будем молиться о мире, согласии и благополучии", – рассказал он во время телемоста Москва-Мекка в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в этом году Курбан-байрам начинается 9 июля.
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