https://ria.ru/20220706/moskva-1800639103.html
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям - РИА Новости, 06.07.2022
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям
Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:26
2022-07-06T12:26
2022-07-06T12:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Нагатинский затон". Проложили две кабельные линии 20 кВ общей протяженностью почти 5 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", - отметил Бирюков.Он отметил, что новые электросети среднего напряжения 20 кВ позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности. Работы по прокладке кабелей провели методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.Ранее в столице подключили к электросетям ряд новых станций БКЛ, в том числе "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Улица Новаторов" и "Печатники".
https://realty.ria.ru/20220705/geula-1800468332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baa44326a859ace35add5a2109dc3679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Нагатинский затон". Проложили две кабельные линии 20 кВ общей протяженностью почти 5 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", - отметил Бирюков
.
Он отметил, что новые электросети среднего напряжения 20 кВ позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности. Работы по прокладке кабелей провели методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
Ранее в столице подключили к электросетям ряд новых станций БКЛ, в том числе "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Улица Новаторов" и "Печатники".