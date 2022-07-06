Рейтинг@Mail.ru
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220706/moskva-1800639103.html
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям - РИА Новости, 06.07.2022
Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям
Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:26
2022-07-06T12:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Нагатинский затон". Проложили две кабельные линии 20 кВ общей протяженностью почти 5 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", - отметил Бирюков.Он отметил, что новые электросети среднего напряжения 20 кВ позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности. Работы по прокладке кабелей провели методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.Ранее в столице подключили к электросетям ряд новых станций БКЛ, в том числе "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Улица Новаторов" и "Печатники".
https://realty.ria.ru/20220705/geula-1800468332.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baa44326a859ace35add5a2109dc3679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
12:26 06.07.2022
 

Станцию БКЛ "Нагатинский затон" на юге Москвы подключили к электросетям

© РИА Новости / Евгений БиятовСтроительство станции метро
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Станцию Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" на юге столицы подключили к электросетям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по обеспечению надежного энергоснабжения новых объектов транспортной инфраструктуры города. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ "Нагатинский затон". Проложили две кабельные линии 20 кВ общей протяженностью почти 5 километров, что позволяет создать резерв и избежать возможных отключений в случае технологического нарушения", - отметил Бирюков.
Община Геула - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Россети" обеспечили электроэнергией еврейский центр "Геула" в Москве
Он отметил, что новые электросети среднего напряжения 20 кВ позволяют увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 1,5-2 раза и повысить трансформаторные мощности. Работы по прокладке кабелей провели методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
Ранее в столице подключили к электросетям ряд новых станций БКЛ, в том числе "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Улица Новаторов" и "Печатники".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала