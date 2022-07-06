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Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах - РИА Новости, 06.07.2022
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Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах - РИА Новости, 06.07.2022
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить товары от разных производителей, становятся все более популярными. Однако этот способ купли-продажи любят не... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:15
2022-07-06T02:15
технологии
whatsapp inc.
viber
telegram
россия
мошенничество
иван соловьев (юрист)
интернет
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить товары от разных производителей, становятся все более популярными. Однако этот способ купли-продажи любят не только клиенты, но и мошенники, подстерегающие продавцов и покупателей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, и те, и другие страдают чаще всего из-за нежелания изучить правила пользования торговой площадкой.Насторожиться стоит, если ваш визави стремится перевести диалог в любой мессенджер — WhatsApp, Viber или Telegram, посоветовал собеседник агентства. Он уточнил, что это дает больше возможностей для мошенничества, причем как с продавцами, так и с покупателями. Последних заманивают крайне выгодными ценами и нередко списывают сумму с карты несколько раз подряд. Следует ограничить общение с партнером рамками торговой площадки и внимательно изучить ее правила, заключил юрист.
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технологии, whatsapp inc., viber, telegram, россия, мошенничество, иван соловьев (юрист), интернет
02:15 06.07.2022
 
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

Юрист Соловьев: на маркетплейсах и онлайн-площадках по продаже товаров обитают мошенники

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Depositphotos / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить товары от разных производителей, становятся все более популярными. Однако этот способ купли-продажи любят не только клиенты, но и мошенники, подстерегающие продавцов и покупателей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, и те, и другие страдают чаще всего из-за нежелания изучить правила пользования торговой площадкой.
"Последствия наступают довольно быстро: человек теряет деньги в сумме цены, объявленной за товар, либо теряет сам товар, либо ему подменяют товар при возврате", — предупредил Соловьев.
Насторожиться стоит, если ваш визави стремится перевести диалог в любой мессенджер — WhatsApp, Viber или Telegram, посоветовал собеседник агентства. Он уточнил, что это дает больше возможностей для мошенничества, причем как с продавцами, так и с покупателями. Последних заманивают крайне выгодными ценами и нередко списывают сумму с карты несколько раз подряд. Следует ограничить общение с партнером рамками торговой площадки и внимательно изучить ее правила, заключил юрист.
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ТехнологииWhatsApp Inc.ViberTelegramРоссияМошенничествоИван Соловьев (юрист)Интернет
 
 
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