https://ria.ru/20220706/moshenniki-1800555072.html
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах - РИА Новости, 06.07.2022
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить товары от разных производителей, становятся все более популярными. Однако этот способ купли-продажи любят не... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T02:15
2022-07-06T02:15
2022-07-06T02:15
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мошенничество
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Маркетплейсы или онлайн-площадки, где можно купить товары от разных производителей, становятся все более популярными. Однако этот способ купли-продажи любят не только клиенты, но и мошенники, подстерегающие продавцов и покупателей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, и те, и другие страдают чаще всего из-за нежелания изучить правила пользования торговой площадкой.Насторожиться стоит, если ваш визави стремится перевести диалог в любой мессенджер — WhatsApp, Viber или Telegram, посоветовал собеседник агентства. Он уточнил, что это дает больше возможностей для мошенничества, причем как с продавцами, так и с покупателями. Последних заманивают крайне выгодными ценами и нередко списывают сумму с карты несколько раз подряд. Следует ограничить общение с партнером рамками торговой площадки и внимательно изучить ее правила, заключил юрист.
https://ria.ru/20220614/karty-1795107078.html
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технологии, whatsapp inc., viber, telegram, россия, мошенничество, иван соловьев (юрист), интернет
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
Юрист Соловьев: на маркетплейсах и онлайн-площадках по продаже товаров обитают мошенники