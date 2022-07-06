13:17 06.07.2022 (обновлено: 13:58 06.07.2022)
В МИД назвали транш Молдавии на военную технику бессмысленным
Дипломат Зайцев: транш для Молдавии на военную технику не решит вопрос Приднестровья
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Выделение со стороны Западу Молдавии транша на военную технику вряд ли будет способствовать безопасности Кишинева и урегулированию в Приднестровье, заявил заместитель департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Едва ли накачка натовским вооружением, подрывающая не только нейтральный статус Республики Молдова, будет способствовать укреплению ее безопасности, созданию благоприятной атмосферы для прогресса на переговорах по приднестровскому урегулированию", - сказал он во время еженедельного брифинга МИД РФ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.