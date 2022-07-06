https://ria.ru/20220706/moldaviya-1800658247.html

В МИД назвали транш Молдавии на военную технику бессмысленным

В МИД назвали транш Молдавии на военную технику бессмысленным - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД назвали транш Молдавии на военную технику бессмысленным

Выделение со стороны Западу Молдавии транша на военную технику вряд ли будет способствовать безопасности Кишинева и урегулированию в Приднестровье, заявил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:17

2022-07-06T13:17

2022-07-06T13:58

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Выделение со стороны Западу Молдавии транша на военную технику вряд ли будет способствовать безопасности Кишинева и урегулированию в Приднестровье, заявил заместитель департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

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