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Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций
Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:15
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культура
новости культуры
михаил мишустин
санкции
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии."Отдельно обсудим, как идет реализация проекта "Пушкинская карта", который мы запустили по решению президента", — добавил он.Мишустин также напомнил о планах модернизации школьной инфраструктуры. И, как отметил премьер, несмотря на сложности с ростом стоимости стройматериалов или же учебного оборудования, планы должны быть выполнены.
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новости культуры, михаил мишустин, санкции
13:15 06.07.2022 (обновлено: 13:16 06.07.2022)
 
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций

Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил Мишустин

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии.

"Поговорим, какие действия нужны, чтобы минимизировать западные ограничения на сферу нашей культуры. Рассмотрим идеи по усилению поддержки учреждений отрасли в целом", — говорит политик.

"Отдельно обсудим, как идет реализация проекта "Пушкинская карта", который мы запустили по решению президента", — добавил он.
Мишустин также напомнил о планах модернизации школьной инфраструктуры. И, как отметил премьер, несмотря на сложности с ростом стоимости стройматериалов или же учебного оборудования, планы должны быть выполнены.
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КультураНовости культурыМихаил МишустинСанкции
 
 
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