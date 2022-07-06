https://ria.ru/20220706/mishustin-1800643874.html
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций
Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:15
2022-07-06T13:15
2022-07-06T13:16
культура
новости культуры
михаил мишустин
санкции
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии."Отдельно обсудим, как идет реализация проекта "Пушкинская карта", который мы запустили по решению президента", — добавил он.Мишустин также напомнил о планах модернизации школьной инфраструктуры. И, как отметил премьер, несмотря на сложности с ростом стоимости стройматериалов или же учебного оборудования, планы должны быть выполнены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, михаил мишустин, санкции
13:15 06.07.2022 (обновлено: 13:16 06.07.2022)
Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций
Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил Мишустин
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии.
"Поговорим, какие действия нужны, чтобы минимизировать западные ограничения на сферу нашей культуры. Рассмотрим идеи по усилению поддержки учреждений отрасли в целом", — говорит политик.
"Отдельно обсудим, как идет реализация проекта "Пушкинская карта", который мы запустили по решению президента", — добавил он.
Мишустин также напомнил о планах модернизации школьной инфраструктуры. И, как отметил премьер, несмотря на сложности с ростом стоимости стройматериалов или же учебного оборудования, планы должны быть выполнены.