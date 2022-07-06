https://ria.ru/20220706/mishustin-1800643874.html

Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций

Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2022

Мишустин: надо рассмотреть идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций

Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:16

культура

новости культуры

михаил мишустин

санкции

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство рассмотрит идеи поддержки сферы культуры в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании стратегической сессии."Отдельно обсудим, как идет реализация проекта "Пушкинская карта", который мы запустили по решению президента", — добавил он.Мишустин также напомнил о планах модернизации школьной инфраструктуры. И, как отметил премьер, несмотря на сложности с ростом стоимости стройматериалов или же учебного оборудования, планы должны быть выполнены.

https://ria.ru/20220623/stipendiya-1797623897.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил мишустин, санкции